F1, sfuma l'ipotesi Imola: il presidente della Fia conferma Qatar e Abu Dhabi

Confermate le ultime due gare stagionali in Medio Oriente: "Siamo pronti"

10 Nov 2026 - 14:55
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Verstappen Abu Dhabi 2025 © afp

Verstappen Abu Dhabi 2025 © afp

Dopo giorni di incertezze, legate alla guerra tra Iran e Usa, e dopo la regolare disputa del Gp del Qatar della MotoGP, la Fia ha deciso di confermare le prossime due gare in Medio Oriente. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della federazione automobilistica internazionale, Mohammed Ben Sulayem, con un post sui social.

"Siamo pronti per il Qatar e l'Abu Dhabi. Siamo pienamente preparati e impegnati a consegnare due weekend eccezionali dei Grand Prix e una conclusione spettacolare al campionato mondiale Fia di Formula Uno. Non vediamo l'ora di accogliere i piloti, le squadre e i tifosi in due piste iconiche per una conclusione indimenticabile della stagione. Ci vediamo sulla pista".

Sembra così tramontato il sogno di Imola di poter ospitare la gara finale del Mondiale, dopo aver dato disponibilità per il weekend del 6 dicembre, proprio nell'anno in cui il pilota bolognese della Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha riportato in Italia il titolo dopo ben 73 anni, dall'ultimo trionfo di Alberto Ascari.

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