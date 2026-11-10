F1, sfuma l'ipotesi Imola: il presidente della Fia conferma Qatar e Abu Dhabi

"Siamo pronti per il Qatar e l'Abu Dhabi. Siamo pienamente preparati e impegnati a consegnare due weekend eccezionali dei Grand Prix e una conclusione spettacolare al campionato mondiale Fia di Formula Uno. Non vediamo l'ora di accogliere i piloti, le squadre e i tifosi in due piste iconiche per una conclusione indimenticabile della stagione. Ci vediamo sulla pista".