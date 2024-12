Reggiana verso il big match con Trapani, Priftis "Servirà la nostra miglior versione"

6 vittorie consecutive in LBA, un play-in di BCL tutto da gustarsi contro Bonn (gara-1 in Germania l'8 gennaio, gara-2 al PalaBigi mercoledì 15, eventuale gara-3 a Bonn martedì 21 gennaio), ma soprattutto la trasferta di Trapani (domenica 29, ore 12) per giocarsi il 3° posto in solitaria in Serie A. Per coach Dimitris Priftis e la sua Unahotels Reggio Emilia, con la qualificazione alla Frecciarossa Final 8 di Torino ormai raggiunta, il viaggio in Sicilia sarà l'occasione di dare ulteriore continuità al periodo di ottima forma.