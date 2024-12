Alibegovic pazzo di Trapani: "Combattiamo al 110% per vincere, viviamo un sogno"

Cosa significa per voi avere un presidente come Valerio Antonini?

"Avere un presidente così sicuramente significa che l'ambizione è al massimo dall'inizio. Quando si viene a giocare per questo club si deve combattere al 110% per vincere ogni singola partita e credo che questa sia l'unica cosa che ho in testa. Avere un presidente come Antonini, disposto a costruire squadre come questa è ambizione pura. L'energia che c'è intorno a tutto questo club è dovuta a lui perché lui che ha costruito tutto questo e lo ringrazio per avermi portato qua. In questo momento stiamo vivendo un sogno in questa città".