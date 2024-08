Trapani Shark, con Galloway e Petrucelli si può sognare

LA NOVITA'

Tra conferme e aggiunte d'esperienza, la squadra di Valerio Antonini e coach Repesa è la neopromossa più forte della storia di LBA

© IPA La cinquina che ha caratterizzato l'estate da neopromossa in LBA di Trapani non sarebbe replicabile, nemmeno nella più corrotta delle pesche. 26, 27, 31, 31 e 32: non numeri da giocarsi su una ruota, ma le cifre accanto alla voce "età" sulle carte d'identità degli acquisti della società di Antonini. Una scelta chiara, coerente con una guida tecnica di altrettanta e comprovata esperienza come Jasmin Repesa.

La bontà del lavoro della squadra di mercato degli Shark, col DS Valeriano D'Orta a coordinare anche a livello comunicativo le mosse della dirigenza siciliana, è a un passo dall'eccellenza se arriverà un lungo di valore per chiudere il roster. Un ultimo innesto che farà dimenticare che la campagna acquisti era iniziata con le offerte presentate a Tonut, Procida e Abass - senza che nessuno degli Azzurri accettasse un'annata senza competizioni europee - e conclusa con l'aggiunta di altri elementi con esperienza già maturata in LBA ad altissimo livello.

Rispetto alle dichiarazioni iniziali che richiamavano più a profili "esotici", il cui nome parzialmente sconosciuto agli appassionati di pallacanestro italiana avrebbe compensato i logici dubbi e perplessità sull'adattamento a un basket peculiare come quello della Serie A, ogni singolo movimento è stato pensato per garantire solidità. Per costruire una base sulla quale, inevitabilmente, Trapani dovrà poggiarsi nei fisiologici momenti di difficoltà nell'affrontare il ritmo di un campionato non frequentato da 32 stagioni.

Gli stessi anni di assenza dalla Serie A sono quelli dell'ultimo acquisto in ordine di tempo, quello che ha provocato tanto scontento tra le fila dei tifosi avversari per la mancata conferma e tanta attenzione sulla coda del mercato granata: Langston Galloway aggiunge scoring e leadership a un gruppo che vorrebbe raggiungere lo stesso traguardo cui l'ex Pistons e Suns ha portato l'UNA Hotels Reggio Emilia nella passata stagione, ossia i playoff.

Alla presentazione di coach Repesa si parlava di "forti giocatori palla in mano, dobbiamo averne almeno due che siano in grado di creare per sé e per la squadra" da aggiungere, e la conferma di JD Notae non può che confermare le prime indicazioni. Sulla seconda parte delle richieste del coach croato ("grandi difensori, tutto parte da là: voglio farlo partendo dalla difesa, molto connessa e aggressiva. Per poter mettere pressione e correre nel modo giusto"), invece, Trapani non ha cercato giocatori dalla spiccata bidimensionalità, ma puntando su una compensazione dei punti deboli di alcuni con punti forti di altri: John Petrucelli, miglior difensore di LBA delle ultime 2 stagioni, e Riccardo Rossato hanno tutte le carte in regola per innalzare il livello dell'intensità perimetrale, "portandosi dietro" anche Yeboah, Justin Robinson e altri esterni che hanno bisogno di essere stimolati per mettere fisicità anche nella propria metà campo.

Su quanto questa Trapani stia facendo di tutto per cancellare gli interrogativi, sarà curioso vedere quanto il roster potrà riproporre quintetti già visti in A2 anche in LBA, possibilmente accoppiati alle panchine avversarie: Gentile-Notae-Alibegovic-Horton è una lineup dai meccanismi già rodati, ma che necessita di ancora un lungo titolare per potersi vedere con minutaggio consistente.

Un colpo - stando alle ultime dichiarazioni del DS D'Orta - e Trapani sarà completa. Per iniziare a percorrere il cammino che la porterà a giocare ogni settimana contro l'élite del basket europeo, senza limitarsi a ospitarla una tantum per le amichevoli prestagionali. Per dimostrare, sul parquet, di essere la neopromossa più forte della storia di LBA.