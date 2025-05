Estate Azzurra 2025, le amichevoli: Trentino Cup, Grecia ad Atene e non solo

Training Camp a Folgaria e sei amichevoli di alto livello per arrivare al top all’appuntamento con EuroBasket 2025, il Campionato Europeo che l’Italia inizierà da Cipro (dal 28 agosto al 4 settembre) con l’obiettivo di continuare poi a Riga nelle fasi a eliminazione diretta (dal 6 al 14 settembre). Islanda e una tra Polonia e Senegal il 2 e 3 agosto al Trento per la Trentino Basket Cup, Lettonia (9 agosto a Trieste), Argentina (14 agosto a Bologna), ancora Lettonia e poi Grecia (21 e 22 agosto ad Atene per l’Acropolis Tournament). È questo il calendario Azzurro che accompagnerà la Nazionale verso l’Europeo. Tra match intriganti, grandi classiche e la sfida agli argentini che manca dalla finale olimpica di Atene 2004, quest’anno gli appassionati potranno vivere un’estate di grande qualità cestistica.