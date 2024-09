Poz e le favorite in LBA: “Milano o Bologna? Se la giocano in 10”

BASKET

Tra le squadre da seguire in Serie A, il CT inserisce anche la Brescia dell'amico Poeta: "In Peppe mi ci rivedo, farà benissimo"

© X In attesa di tornare in campo in occasione della finestra conclusiva delle qualificazioni a Eurobasket 2025, il CT di Italbasket Gianmarco Pozzecco non ha potuto esimersi dal commentare una Serie A sempre più vicina e, stando alle sue parole, coi contorni di "un torneo equilibrato e spettacolare". Lo ha fatto sulle pagine del Corriere dello Sport, dalle quali riportiamo i passaggi più interessanti.

LA SFIDA MILANO-BOLOGNA

"Le due big hanno allestito squadre di ottimo livello. Cambiando sì, ma conservando anche una base solida. Il duopolio, se gestito come facciamo in Italia, dove i controlli sui bilanci sono rigidi, ha ragione di esistere e rende merito a chi compie grandi investimenti. Però non credo a una stagione segnata. Io vedo almeno 10 squadre in grado di giocarsela per un torneo equilibrato e spettacolare. Dove, me lo auguro, trovino spazio i giocatori italiani".

ITALBASKET E LE PROSSIME GENERAZIONI AZZURRE

"Petrucci, quando sceglie, lo fa sempre col cuore. Ma anche con tanto raziocinio. Ha ancora molto da dare al movimento. Credo di poter dire che in questi anni abbiamo fatto un bel lavoro. Già prima del Preolimpico abbiamo chiamato alcuni ragazzi interessantissimi a cui vogliamo aggiungerne altri. Ma non riempiamoci la bocca con la parola "giovani". Vanno protetti e fatti crescere. Non si può scaricare su di loro il peso di troppe responsabilità".

L'ESORDIO DA COACH DI PEPPE POETA

"La prima cosa che ho fatto quando Peppe ha firmato (per la Germani Brescia, nda) è stato chiamare Miro Bilan. Loro due sono due dei più grandi amici, quelli a cui, quando ho bisogno di parlare di qualcosa, faccio una telefonata. In Peppe mi ci rivedo, anche se lui rispetto a me ha bruciato i tempi. Allena da due anni appena ed è già un grande concentrato di conoscenza. Non quella tecnica o tattica, che un ex giocatore come lui acquisisce sul parquet, ma analitica, pratica e gestionale. Farà benissimo, ne sono certo".