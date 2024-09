Brescia va anche senza Della Valle: vittoria con Cividale (98-74)

BASKET

Contro i friulani a brillare sono stati Burnell (23 punti) e Mobio (19). Il capitano ha riposato per un fastidio al ginocchio sinistro

© facebook Prestazione convincente della Germani Brescia che regola la Gesteco Cividale in uno scrimmage a porte chiuse disputatosi al PalaLeonessa A2A. Potendo dare spazio anche a diversi volti giovani, le indicazioni raccolte da coach Poeta parlano di una Brescia in continuo progresso verso l'esordio in campionato nel derby contro Varese, con meccanismi sempre più automatizzati anche senza Della Valle e Ndour a disposizione.

La Germani, nonostante il talento offensivo di Redivo, tiene la testa avanti sin da subito. Coach Giuseppe Poeta riceve risposte convincenti da Mobio, cruciale in entrambi i lati del campo e nella lotta a rimbalzo, e da Rivers sempre puntuale e cinico a punire gli errori della difesa friulana. Marks e Dell’Agnello cercano di suonare la carica, ma Dowe e Bilan rispediscono al mittente ogni velleità, permettendo a Brescia di chiudere sul +6 il primo parziale.

La seconda frazione di gioco è inaugurata da sei punti consecutivi dell’ex Martino Mastellari. Marks, in cabina di regia, innesca non solo gli esterni, ma anche Dell’Agnello, che, sotto le plance, risulta essere molto fastidioso alla Germani. Brescia non demorde e, dopo aver aumentato i giri del motore, rialza il capo grazie all’energia al ferro di Burnell e alla precisione balistica di Rivers, che non si raffredda nonostante il riposo in panchina. Le geometrie di Ivanovic mettono in ritmo tutti gli effettivi di una Germani che allunga addirittura sul finale del quarto, andando all'intervallo lungo sul +9.

Brescia, sin dalle prime battute del terzo quarto, propone una difesa energica a coprire il pitturato dalle iniziative avversarie. Berti e Dell’Agnello provano a suonare la carica per Cividale, ma la Germani prosegue ad esprimere la propria pallacanestro. Gli ultimi dieci minuti, complici l’andamento della gara e l’elevato dispendio energetico, sono avari di emozioni. Burnell continua nel suo spettacolo realizzativo, mentre Ferrero si presenta abile ed arruolato mandando a referto due triple. Il +24 finale rappresenta al meglio la differenza di categoria e profondità tra Brescia e Cividale, ma entrambe possono dichiararsi soddisfatte dello scrimmage.

TABELLINO

GERMANI BRESCIA-UEB GESTECO CIVIDALE 98-74 (24-18; 24-21; 22-13; 28-22)

GERMANI BRESCIA: Ivanovic 4, Cournooh 7, Rivers 14, Mobio 19, Bilan 11, Burnell 23, Dowe 7, Ferrero 6, Pollini 4, Tonelli 4, Reghenzi. Allenatore: Giuseppe Poeta.

UEB GESTECO CIVIDALE: Marks 8, Redivo 8, Marangon 3, Dell’Agnello 17, Miani 5, Mastellari 17, Berti 5, Rota 5, Ferrari 4, Piccionne 2. Allenatore: Stefano Pillastrini.