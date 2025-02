Pozzecco si confessa: "Mia figlia mi ha cambiato. L'Europeo più tosto del Mondiale"

"I social non li sopporto. Mio nonno lavorava in ferriera a Trieste quando è andato in pensione il suo orgoglio era non aver mancato un giorno di lavoro… Una volta le persone anziane erano orgogliose di essere considerate brave persone. Oggi quello che è considerato “figo” è quello che c’ha i soldi o i followers… Come sportivi dovremmo dare ai giovani un segnale diverso: smetterla anche nella pallacanestro di ambire solo al successo, non è la cosa più importante. Nello sport ci sono tanti valori, come lo stare bene insieme. Io ho giocato sempre e solo per divertirmi. All’inizio mi davano 50 mila lire ed ero super felice, mettevo benzina nel motorino. Il problema sa qual è? Che ancora adesso come allenatore tutti mi vedono come uno che si diverte, che impazzisce, che vive le emozioni… È il mio grande “dramma”. Ma io mi reputo la persona più fortunata del mondo perché mi sono sempre divertito".