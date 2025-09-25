Polonara, trapianto di midollo riuscito. Il messaggio social: "Tutto ok"

Achille Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo al Sant'Orsola di Bologna proseguendo la lotta con la leucemia mieloide che lo ha colpito. Il cestista di Sassari ha voluto condividere sui propri social l'esito dell'operazione avvenuto nel reparto di ematologia dell'ospedale bolognese: "Trapianto fatto, tutto ok".