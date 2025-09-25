Polonara, trapianto di midollo riuscito. Il messaggio social: "Tutto ok"

Il cestista sta combattendo con la leucemia mieloide. Il messaggio social rincuora
Achille Polonara si è sottoposto al trapianto di midollo al Sant'Orsola di Bologna proseguendo la lotta con la leucemia mieloide che lo ha colpito. Il cestista di Sassari ha voluto condividere sui propri social l'esito dell'operazione avvenuto nel reparto di ematologia dell'ospedale bolognese: "Trapianto fatto, tutto ok".
Dopo tre mesi di cure e due cicli di chemioterapia, Polonara si è sottoposto al trapianto dopo aver trovato una donatrice compatibile al 90% negli Stati Uniti. L'ex Virtus può continuare nella propria battaglia contro la malattia.
