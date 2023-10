Virtus: "Polonara verrà operato per la rimozione di una neoplasia testicolare"

© Getty Images

La Virtus Bologna ha annunciato che Achille Polonara dovrà essere operato per la rimozione di una neoplasia testicolare. "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente - si legge in un comunicato del club -. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero". "ACHI siamo tutti con te!", conclude il testo.