Basket, Polonara al raduno dell'Italia: Achille si collega in videochiamata

Achille c'è. Non fisicamente, perchè c'è una partita più grande da vincere, più importante degli Europei e di qualunque altra sfida. Ma Achille c'è, per i suoi compagni, per la nazionale, per il ct Pozzecco che ha deciso di convocarlo nonostante l'impossibilità di Polonara di rispondere alla chiamata. Da qualche settimana il 33enne di Ancona lotta contro la leucemia, le cure sono sfiancanti, ma non bastano a fargli perdere l'entusiasmo, l'amore per l'azzurro e la voglia di condividere le emozioni con i suoi compagni.