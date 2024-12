Pistoia, Markovski amaro: "Abbiamo concesso troppo a rimbalzo"

Zare Markovski commenta la sconfitta contro la Nutribullet Treviso: "Abbiamo giocato bene, siamo stati avanti per tanto tempo. Siamo calati fisicamente nella partita e negli ultimi tre minuti abbiamo subito la loro fisicità che è andata a fermare i nostri attacchi. Perciò non siamo riusciti a essere freschi come nel primo tempo. Ci sarà tanta amarezza, essere così vicini e non riuscire a fare l'ultimo passo, concedendo 14 rimbalzi offensivi agli avversari... Dovevamo fare una partita perfetta, a rimbalzo non ci siamo riusciti. Tutto quello che c'è stato di buono è sfumato per il calo fisico negli ultimi tre minuti, ma soprattutto perché abbiamo concesso troppo a rimbalzo".