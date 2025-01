Pierluigi Brotto, a Cremona il post Cavina inizia... col botto

A Cremona, sommando tutte le stagioni vissute negli ultimi 20 anni, Brotto ha vissuto la promozione in ogni categoria, dalla Serie D alla LBA. Un percorso lineare, un gradino dopo l'altro, che gli ha suggerito di non stravolgere le indicazioni che coach Cavina (e Brotto stesso, seppur "in seconda fila") stava cercando di far assimilare al roster. Con 9 giocatori impiegati almeno 13', Cremona ha concesso il controllo dei rimbalzi (10 carambole offensive per entrambe, 29-21 per la Dolomiti Energia a rimbalzo difensivo) per non alzare i ritmi della gara: le sole 2 palle recuperate da Trento e una ricerca più costante delle ricezioni nel pitturato (41 tiri da 2, contro i 33.9 di media) hanno fatto pesare tutta la differenza di energia con un'Aquila a meno di 48 ore dalla sconfitta col Bahcesehir in EuroCup.