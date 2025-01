Cremona, Brotto: "Ringrazio Cavina per il lavoro fatto in questi 3 anni"

Prima conferenza stampa per il nuovo head coach della Vanoli Basket Cremona Pierluigi Brotto. Alla vigilia della 13ª giornata del campionato di Serie A Unipol 2024/2025, coach Brotto ha presentato il match contro la capolista Aquila Basket Trento, in programma domenica 5 gennaio alle ore 18:30 preso l’Il T Quotidiano Arena di Trento. «Voglio ringraziare Demis Cavina per il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni, un lavoro che ci ha riportato in Serie A, al Triplete in A2, un lavoro che ha permesso la salvezza l'anno scorso. Andiamo a Trento e giochiamo contro la prima in classifica: già questo basta per dare le dimensioni di quello che sarà domenica. Sono primi in classifica perché sono tra i più atletici del campionato, giocano una pallacanestro molto efficace basata sulla velocità, sull’imprevedibilità, sul movimento di palla. Hanno gerarchie chiarissime, hanno giocatori che possono fare tanto canestro, giocatori che ricoprono molto bene il ruolo da comprimari e hanno rotazioni lunghe. Insomma, hanno tutto quello che serve per essere primi: stanno esprimendo probabilmente la miglior pallacanestro italiana in questo momento. Noi siamo consapevoli di questa cosa e ci stiamo preparando al meglio alla partita.»