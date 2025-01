Basket, Serie A: Varese passa a Sassari

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 81-86

Scatto salvezza di Varese, che centra un'importante successo in Sardegna contro Sassari per 86-81 e trova il terzo successo nelle ultime quattro partite. La squadra di Mandole è ora più lontana dalla zona retrocessione, così come ora diventa decisamente più complicato, per il Banco di Sardegna, partecipare alle prossime Final Eight di Coppa Italia. Eppure, la squadra di Markovic parte bene: dopo i primi 10 minuti è avanti 30-26, ma dal secondo quarto in poi parte la scalata dell'Openjobmetis verso la vittoria. All'intervallo lungo è 46-43 per i lombardi, che allungano ulteriormente nel terzo quarto. Nel corso dell'ultimo periodo, quello decisivo, Varese vola anche sul +12 (80-68), prima di un parziale che permette a Sassari di riportarsi a - 4 (83-79) a 18" dalla fine. I liberi di Alviti e Bradford, però, chiudono i conti: quinto successo per l'Openjobmetis, che risponde al successo di Napoli e sale a 10 punti, al momento ben lontano dalla zona retrocessione e a -2 proprio da Sassari, all'ottavo ko in campionato. Inutili i 26 punti di Fobbs e i 20 di Bibbins, mentre i 22 di Hands aiutano la squadra di Mandole a portare a casa la vittoria.