Tortona, Picchi: "Non siamo interessati alla FIBA Europe Cup"

All'interno di una lunga intervista concessa a La Stampa, il presidente della Bertram Yachts Tortona si è soffermato sulla ristrutturazione dirigenziale e tecnica dei Leoni, così come sulle recenti critiche ricevute dal presidente di Trapani Antonini riguardanti le votazioni della presidenza di LegaBasket: "Alberto Pernigotti sarà il nuovo AD del club, poi ci saranno un nuovo DG (Gianmaria Vacirca) e una riorganizzazione nella struttura di scouting, dove ci sarà un nuovo responsabile (Michele Talamazzi). Questi due anni di cammino europeo sono stati ricchi di soddisfazioni a tutti i livelli. Tuttavia crediamo che, in un anno di ripartenza, focalizzarci sul campionato possa essere la scelta migliore. A meno di poter ottenere una wild card per accedere ai gironi di BCL: quest'anno non abbiamo un ranking che ci permette di qualificarci direttamente. Allo stato attuale non siamo interessati alla partecipazione alla FIBA Europe Cup, stiamo riflettendo sull'opportunità di intraprendere i preliminari di BCL. Mercato? Per motivi intuibili, non siamo ancora entrati nel merito di valutazioni sui giocatori. Quello che possiamo dire è che abbiamo molti elementi ancora sotto contratto, crediamo di avere comunque a roster giocatori di alto livello riguarda gli italiani, partiremo da una valutazione di quelli con un accordo in essere col club. Da lì si partirà per costruire la nuova squadra. Le votazioni per la guida di LBA? Sulle esternazioni del presidente Antonini, credo che non ci sia nulla da replicare, ognuno può dare a quelle parole il peso che ritiene. Non abbiamo come società nulla da rispondere a certe affermazioni. In merito alla vicenda in LegaBasket, credo che venerdì sia stato lanciato un chiaro messaggio politico da parte di 6 club, che guardano al futuro e alla necessità di un cambiamento. È stato un segnale molto forte e che sarebbe sbagliato sottovalutare, perché è stato ponderato, meditato per mesi. Idea Gherardini? Non so quali siano i programmi futuri di Maurizio, posso solo dire che una sua eventuale disponibilità a diventare commissioner di Legabasket sarebbe una benedizione per la pallacanestro italiana. Speriamo che ci sia una sua disponibilità: una figura della sua esperienza, caratura e professionalità non potrebbe che essere il meglio che può trovare il nostro movimento".