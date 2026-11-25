I Detroit Pistons, seppur privi dell'infortunato Cade Cunningham, si sono imposti per 104-86 in casa degli Orlando Magic. Isaiah Joe ha guidato la squadra con 21 punti anche grazie a cinque tiri da tre andati a segno. Orlando ha iniziato bene portandosi in vantaggio per 22-16 dopo il primo quarto ma ha subito la reazione di Detroit nel secondo quarto (32-14). Detroit ha poi allungato a 48-36 all'intervallo e mantenuto un vantaggio a due cifre per gran parte del resto della partita. Vittoria per i Boston Celtics in casa dei Washington Wizards per 131-116 nel Gruppo C dell'Est. Jayson Tatum ha segnato 41 punti per i Celtics, mentre Paul George ne ha aggiunti 28 e Neemias Queta 21, interrompendo la serie di quattro sconfitte consecutive di Boston. I risultati della partite di Nba giocate nella notte: Denver-Dallas 101-120 Washington-Boston 116-131 Orlando-Detroit 86-104.