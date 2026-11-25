Lutto nel giornalismo sportivo e nel mondo automobilismo italiano. Nella tarda serata di ieri, martedì 24 novembre si è spento Luca Bartolini. Ricoverato da tempo in una casa di cura Firenze, l'apprezzato e conosciuto giornalista fiorentino, figura professionale di alto profilo e riferimento nell'automobilismo sportivo, ci lascia dopo una lunga, coraggiosa ed estenuante battaglia contro diversi problemi di salute. Bartolini, 70 anni, è stato un poliedrico e competente giornalista appassionato ed innamorato del proprio lavoro, che ha svolto sempre con meticolosa precisione. Ha ricoperto ruoli di vertice in Aci Sport, dove è stato direttore della comunicazione fino allo scorso febbraio. Giornalista di spicco nell'automobilismo sportivo internazionale ed italiano, sin dagli anni '80, ha accompagnato l'evoluzione dello sport delle quattro ruote per vari decenni. Un professionista che ha avviato e formato generazioni di specialisti della comunicazione, con l'intento di trasmettere lo spirito di servizio verso i colleghi. Condividere esperienze e dare opportunità è stata la sua missione, distinto da un modo di fare gioviale, sebbene nel pieno rispetto della deontologia professionale improntata ad una morale straordinaria. La lealtà e la chiarezza le sue prerogative ed un entusiasmo contagioso la sua caratteristica, unite all'immensa e innata passione per gli sport dei motori.