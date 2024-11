Pistoia, Calabria licenziato per giusta causa: panchina a Markovski

Il posto di Calabria sarà preso da Zare Markovski che ha firmato fino al 30 giugno 2025. "Pistoia è una piazza storica della Serie A e, per questo, non posso che essere motivatissimo nel tornare su una panchina italiana – le prime parole in biancorosso del neo coach – mi porto con me emozioni ed entusiasmo per questa nuova avventura. Ho già parlato, in maniera chiara ed aperta, con Ron Rowan che è stato, qualche anno fa, un mio giocatore a Reggio Emilia, e tutti quanti vogliamo ripartire al meglio: mi sono già visto le ultime partite della squadra, non ho perso tempo e cercherò di far applicare i giocatori al meglio nella mia idea di pallacanestro che è maggiormente incentrata sulla parte difensiva. E’ ovvio che il talento c’è da entrambi i lati del campo e dovrà funzionare al meglio sapendo che partendo dalla difesa dovremo creare la nostra filosofia ben definita: oggi, nel basket, spesso si predilige di più l’attacco individuale ma per me questo è uno sport di squadra e, pertanto, si agisce tutti insieme".