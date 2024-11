Pistoia, l'obiettivo di coach Markovski: "Creare simbiosi tra squadra e pubblico"

“Se l’attuale LBA sia livellata verso l’alto o il basso, intanto, c’è da capire quali sono i criteri da tenere in considerazione – specifica il neo coach dell’Estra – se si parla di soldi e budget delle società non lo so, a livello tecnico penso che resti sempre fra i 3-4 più competitivi in Europa. Abbiamo due squadre in Eurolega che sono staccate dal resto del gruppo mentre per le altre la lotta è aperta sia per i playoff che per la salvezza: penso che gli obiettivi e i giudizi debbano essere fatti almeno alla fine del girone d’andata e, al momento, non è facile prevedere niente. Per quello che riguarda la squadra è vero che si parte dalla difesa ed è semplice dire che il miglior attacco inizia dalla buona difesa ma lo è anche viceversa perché più rimbalzi prendi in attacco e meno dai possibilità agli avversari di attaccarti: sostanzialmente, c’è sempre da giocare al 100% in tutti e due i lati del campo”.