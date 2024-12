Eurolega, Paris-Fenerbahce rinviata per... influenza. Ed è polemica

Con un giorno di ritardo rispetto alla comunicazione ufficiale di EuroLeague è arrivata anche la dura replica del Fenerbahce, "parte offesa" della decisione dell'organizzazione. Alcuni passaggi del comunicato non ammettono repliche: "Il Fenerbahçe, uno dei più importanti stakeholder dell'EuroLeague, ha sempre condiviso la missione di questa organizzazione di essere "la rappresentante di più alto livello del basket europeo" e ha sempre fatto i suoi passi di conseguenza. Tuttavia, la situazione di ieri, che ha portato al rinvio, purtroppo non è in linea con la serietà e il livello di questa organizzazione. La pandemia globale di Covid-19, che tutto il mondo ha dovuto affrontare nel recente passato, ha portato a situazioni in cui le partite dovevano essere rinviate, tenendo conto degli effetti della malattia, in conformità con gli accordi presi tra le squadre di EuroLeague. Tuttavia, la decisione di rinviare la partita a poche ore dal suo inizio non può essere vista sotto la stessa luce. Questa decisione, presa in queste circostanze, non è in alcun modo coerente con la serietà di un'organizzazione come l'EuroLeague, che è sempre stata sostenuta e difesa da noi in tutti gli ambienti. Ci rammarichiamo della situazione in cui si trova il Paris Basketball e auguriamo una pronta guarigione a tutte le persone colpite dai casi di influenza. Tuttavia, la nostra squadra, il Fenerbahçe Beko, ha lottato senza trovare scuse nonostante gli infortuni e le malattie che ha dovuto affrontare nel corso della stagione".