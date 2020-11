L'Olimpia Milano è tornata ad allenarsi. Domenica il derby lombardo con Cantù 

BASKET

A seguito dell'esito dei tamponi effettuati venerdì, l'Ax Armani Exchange Milano ha ripreso ad allenarsi regolarmente. La squadra aveva deciso di sospendere tutte le attività a causa delle troppe positività al covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, uno stop che a causato il rinvio delle sfide d'Eurolega contro Zenit San Pietroburgo e Khimki Mosca.

L'Olimpia non ha comunicato ancora quali né quanti siano i giocatori attualmente positivi, ma salvo stravolgimenti la squadra dovrebbe scendere in campo per il prossimo impegno di campionato contro l'Acqua San Bernardo Cantù in programma a Desio. Anche la squadra allenata da Cesare Pancotto ha dovuto posticipare diversi impegni di campionato per via dei contagi da Coronavirus, ma al momento sembra in grado di poter prendere parte al match di domenica.