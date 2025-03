Eurolega: a Milano torna Melli, ecco il Fenerbahçe. Bologna ritrova Banchi

MERCOLEDÌ 5 MARZO

Per l'Umana Reyer Venezia in EuroCup è già il momento dei verdetti. Dopo uno splendido percorso nella fase a gironi, per la formazione di Spahija c'è l'ottavo di finale in casa del Dreamland Gran Canaria: chi perde, è fuori.

Anche l'UNAHOTELS Reggio Emilia in campo per la Basketball Champions League: c'è il match casalingo contro il BAXI Manresa.