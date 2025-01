LBA Serie A: Milano in emergenza a Venezia, Bologna posticipa contro Cremona

In piena emergenza infortuni, l'EA7 Emporio Armani Milano va in trasferta a Venezia per la sfida contro l'Umana Reyer che in campionato ha vinto le ultime tre gare. Debutto casalingo per il nuovo coach della Givova Scafati, Marco Ramondino, atteso da una delicata sfida contro il Trapani Shark. Il Napoli Basket vuole approfittare delle difficoltà del Banco di Sardegna Sassari, che in settimana ha esonerato l'allenatore Markovic promuovendo il vice Bulleri. Quattro successi nelle ultime cinque: l'Openjobmetis Varese è nel suo miglior momento e non ha intenzione di fermarsi contro l'Estra Pistoia. Matteo Librizzi ha presentato la sfida: "Contro Treviso è stata sicuramente una grandissima vittoria, importante anche per la classifica. Però secondo me dobbiamo prendere come spunto per fare ancora meglio, è il momento di sfruttare questo entusiasmo per andare a Pistoia. Sappiamo che è un campo difficile, dobbiamo giocare la nostra miglior partita possibile".