Ettore Messina ha così risposto alla domanda su eventuali nuovi innesti nel reparto lunghi dopo gli stop di Nebo e Diop: "Siamo attenti a quello che succede sul mercato. La realtà è che non abbiamo ancora chiaro come si sviluppi la situazione di Causeur. Anche lui potrebbe avere uno stop più lungo di quello che si pensava. E quindi non sai se hai più bisogno di un lungo o di un esterno. Quindi ci guardiamo attorno. Intanto pensiamo alle partite, poi vediamo".