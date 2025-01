Eurolega: Milano contro Efes e infortuni, Bologna ospita il Monaco

GIOVEDÌ 23 GENNAIO

In campo sia Milano che Bologna. Olimpia (12-10) che vuole immediatamente resettare il k.o. contro il Partizan: per farlo dovrà battere l'Efes (10-12) di Luca Banchi, nuovo coach dei turchi che in Eurolega non vincono dal 20 dicembre, e gestire un'emergenza infortuni che sta martoriando il gruppo guidato da Messina.

Sfida difficile, ma non impossibile per la Virtus (7-15), che può usare il fattore "Segafredo Arena" a suo favore. Arriva il Monaco (13-9) di Mike James, quarto nel ranking, ma che in Eurolega ha perso le ultime tre di fila.