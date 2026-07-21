Pallavolo, azzurri a Tokyo verso le Finals di Nations League: i convocati

La nazionale maschile di pallavolo ha lasciato la città di Osaka per raggiungere Tokyo, dove rimarrà fino al 25 luglio e svolgerà un periodo di preparazione in vista delle Finals di Nations League, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi giocheranno il quarto di finale il 30 luglio alle ore 9 italiane contro gli Stati Uniti, mentre sabato 24 luglio, alle ore 12 italiane, disputeranno un match amichevole con il Giappone presso la Todoroki Arena di Tokyo. Contestualmente lo schiacciatore Alessandro Michieletto, finora assente per infortunio, sarà al lavoro fino al 27 luglio al Viola Park di Bagno a Ripoli per continuare il suo programma di recupero. Questi i 14 azzurri convocati a Tokyo: palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli; schiacciatori Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro; centrali Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati; opposti Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta; liberi Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso.