Ruzzier, anima e cuore di Trieste. E c'è chi lo vuole in azzurro

Cuore, anima, attributi e tanto, tanto altro. Non è mancato nulla nella semifinale contro la Dolomiti Energia Trentino per Michele Ruzzier. In quell'occasione più che mai trascinatore della Pallacanestro Trieste con una prova monumentale 25 punti con 5/7 da tre e 5 assist. Una prestazione che rappresenta un unicum in una competizione di LBA, dato che il suo "high" risaliva alla stagione 2013/14 quando - sempre con la stessa maglia di oggi - segnò esattamente 25 punti contro Forlì nel campionato di A2. Insomma: Trieste non ha battuto Trento, ma una semifinale del genere, giocata con questa intensità e qualità, ha il retrogusto di una vittoria. E non sono un caso le belle parole che sono arrivate nell'immediato post-partita non solo dalla dirigenza biancorossa, ma anche dai vincitori.