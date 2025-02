Niang avverte la capolista Trento: "Contro Varese sarà tosta"

Prima in solitaria, la Dolomiti Energia Trentino si prepara al prossimo match di campionato contro l'Openjobmetis Varese, che ha bisogno di un reset dopo tre sconfitte di fila. Saliou Niang ha presentato la sfida ai nostri microfoni: "Abbiamo finito il percorso in EuroCup, stiamo preparando la partita contro Varese che sicuramente sarà tosta, contro una squadra che cerca riscatto. Dovremo portare la stessa determinazione delle ultime partite perché saremo in un campo molto caldo, con dei tifosi molto molto caldi. Stiamo cercando di prepararla al meglio".