Saliou Niang scelto al Draft NBA, ma nel 2025/26 giocherà alla Virtus

"Sarà una grande opportunità per lui di giocare ai massimi livelli lì, e lo seguiremo e lo terremo d'occhio": con queste parole di Mike Gansey, General Manager dei Cleveland Cavaliers, la selezione di Saliou Niang al #58 del Draft NBA conclusosi nella notte non precluderà al 21enne cresciuto a Mandello del Lario di indossare la canotta della Virtus Segafredo Bologna nella prossima stagione. L'accordo con Trento è stato trovato alcune settimane fa, e ora si attende solo l'ufficialità: da capire, invece, come si evolverà l'estate dell'ex Fortitudo, potenzialmente impegnato nella Summer League negli USA e tra i 12 convocati dal CT Pozzecco per Eurobasket. Era 3 anni (Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, 2022) che un giocatore italiano non venisse incluso tra le scelte di un Draft NBA.