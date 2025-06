Brescia, proposta di contratto a coach Menetti

Secondo quanto riportato da Bresciaoggi, nella giornata di ieri si è tenuto un importante colloquio tra la dirigenza della Germani Brescia e Max Menetti. I biancoblu avrebbero presentato un'offerta all'ex vice di Trinchieri allo Zalgiris, che ritroverebbe un posto da capo allenatore in LAB dopo l'ultradecennale esperienza tra Reggio Emilia e Treviso. Nel caso in cui Menetti la declinasse, Brescia opterebbe per la promozione di Matteo Cotelli, storico assistente dello staff della Leonessa.