Nba: Utah ottiene la sesta vittoria di fila, s’impone anche Denver

NBA

Sono state soltanto due le partite di Nba disputate nella notte. Ormai non sorprendono più gli Utah Jazz, che sono alla loro sesta vittoria consecutiva: uno strepitoso Donovan Mitchell trascina la formazione di Snyder nel successo casalingo per 118-102 contro i New Orleans Pelicans. Melli non entra in campo. Sempre a Ovest, s’impongono tra le proprie mura amiche anche i Denver Nuggets, che costringono al ko gli Oklahoma City Thunder 119-101.

UTAH JAZZ-NEW ORLEANS PELICANS 118-102

Sembrano proprio non volersi fermare più gli Utah Jazz. Contro i Pelicans arriva il sesto successo consecutivo per una squadra che, anno dopo anno, conferma ulteriormente la propria solidità. Decisivo un terzo quarto dominato (36-20) e a una serata felice dall’arco. Il protagonista assoluto della serata è Donovan Mitchell; in un match in cui, nonostante i soli 15 tiri, chiude a quota 28 punti con anche 7 rimbalzi. Sono invece 18 quelli catturati da Rudy Gobert: il centro francese ci aggiunge 13 punti, mentre ne mette a segno 18 Jordan Clarkson in uscita dalla panchina. Buono il rientro in campo di Joe Ingles, bagnato da 15 punti, dopo tre gare fuori. Delusione, quindi, per New Orleans: crolla subito dopo l’intervallo lungo e non riesce più a riprendersi. Non basta il secondo ‘trentello’ consecutivo di Zion Williamson (per lui è la prima volta in carriera). L’ex Duke tira un ottimo 14/19 dal campo e chiude con 32 punti, ma è troppo solo nell’attacco di coach Van Gundy, che vede solo Brandon Ingram (17 con 8/18 al tiro) in doppia cifra. Per la terza volta in stagione Nicolò Melli rimane seduto in panchina tutta la gara.

DENVER NUGGETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 119-101

I risultati altalenanti dei Nuggets portano quest’ultimi a vincere in casa contro Oklahoma. L’attacco dei Nuggets sfiora i 30 assist (29), ma i Thunder vengono battuti soprattutto a rimbalzo: 58-32 il conto finale, con Denver che cattura la bellezza di 18 palloni sotto i tabelloni d’attacco, trasformandoli in 32 punti. Denver spacca la partita nei due quarti centrali: fa 66-43 il parziale tra secondo e terzo periodo e così coach Malone può fare riposare tutti i suoi titolari negli ultimi dodici minuti. Continua a brillare la stella di Nikola Jokic, il quale sta giocando da MVP, ma deve fare i conti con dei compagni che, al momento, stanno deludendo le aspettative. Il pivot serbo realizza una prestazione da 27 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Numeri, peraltro, messi a referto giocando appena 28 minuti. Il secondo miglior marcatore di Denver arriva invece dalla panchina: Monte Morris è ispiratissimo e colleziona 15 punti con 7/11 al tiro. Serata difficile sotto canestro per gli ospiti, che hanno 14 punti con soli 11 tiri da Shai Gilgeous-Alexander e (probabilmente la nota più lieta) un Luguentz Dort che chiude a quota 20 con 8/11 al tiro e anche 3/6 dalla lunga distanza.