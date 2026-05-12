MotoGp: Ducati conferma, Marquez non sarà sostituito in Catalogna

Il Ducati Lenovo Team ha confermato che Marc Marquez, operato con successo dopo la caduta nella Tissot Sprint del Gran Premio di Francia, non verrà sostituito nel weekend in arrivo che vedrà in calendario il Gran Premio Monster Energy di Catalogna. Operato con successo al piede e alla spalla destri a Madrid - si legge in una nota - lo spagnolo ha già iniziato il percorso di recupero e, dato il poco tempo a disposizione tra Le Mans e Catalogna, Francesco Bagnaia sarà l'unico pilota del team ufficiale Ducati al Circuit de Barcelona - Catalunya.