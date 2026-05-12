Internazionali; Sinner: "Fisicamente sto bene, queste le partite che servono per Parigi"

"Fisicamente mi sento bene, oggi è stata una partita fisica con punti lunghi e poi c'era tanto vento e ti devi muovere un po' di più. Sono queste le partite che mi servono per spingere al limite, è una buona preparazione per Parigi. Come ho studiato Pellegrino? Cerco sempre di fare i miei compiti quando scendo in campo, sono attento su tanti dettagli". Così Jannik Sinner, dopo il suo approdo ai quarti di finale degli Internazionali. "C'è adesso una nuova generazione che sta arrivando, è mio lavoro stare sul presente, il tennis sarà sempre più veloce e il servizio è un arma per il futuro", ha aggiunto. Alla domanda se ha mai visto partite del passato e se ha mai giocato con una racchetta di legno ha risposto: "Non ho mai guardato una partita di tanti anni fa, una volta una persona mi ha regalato una racchetta di legno ma non so che fine abbia fatto".