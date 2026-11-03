Nba: San Antonio travolge Utah, Oklahoma soffre ma supera Cleveland

03 Nov 2026 - 10:44
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San Antonio ha battuto agevolmente (119-97) gli Utah Jazz, mentre Oklahoma ha faticato per avere la meglio su Cleveland, con il contributo del suo MVP, Gilgeous-Alexander. Con indosso una maglietta che riportava la scritta "vote" (vota) sulla schiena - alla vigilia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti - Victor Wembanyama ha guardato i suoi compagni di squadra conquistare la quinta vittoria stagionale, con sette giocatori che hanno chiuso in doppia cifra. Oklahoma City ha dovuto lottare duramente per battere i Cleveland Cavaliers (117-112) e interrompere una serie di due sconfitte consecutive. Condizionata dagli infortuni in questo avvio di stagione - con Chet Holmgren, Jalen Williams e Cason Wallace fermi ai box - OKC si è affidata a Shai Gilgeous-Alexander, che ha letteralmente travolto Cleveland mettendo a referto 43 punti e 8 assist. Il fuoriclasse dei Thunder ha così portato il bilancio della sua squadra a quattro vittorie e due sconfitte. Non ci sono più squadre imbattute: i Memphis Grizzlies, finora gli unici a non aver mai perso, hanno visto interrompersi la loro striscia positiva nella settima partita stagionale, cedendo (134-135) dopo un tempo supplementare contro New Orleans. Il loro playmaker Ty Jerome è stato protagonista di una prestazione eccellente da 40 punti - di cui 15 nell'ultimo quarto, decisivi per forzare l'overtime - ma i Pelicans, trascinati da Zion Williamson e Karlo Matkovic (25 punti a testa), hanno resistito, conquistando la loro terza vittoria stagionale. Philadelphia ha ottenuto il settimo successo, battendo i Chicago Bulls (126-107). Al comando della Eastern Conference, i Sixers hanno potuto contare su Tyrese Maxey (26 punti) e Jaylen Brown (25 punti), mentre LeBron James (15 punti) si è persino concesso un sorso di vino dal bicchiere di uno spettatore nel bel mezzo della partita.

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