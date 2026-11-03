I complimenti di Sinner a Zverev: "Hai fatto un anno incredibile" | VIDEO

03 Nov 2026 - 09:39
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Da ieri Alexander Zverev è ufficialmente il nuovo numero 1 al mondo nel ranking ATP, con Jannik Sinner che - causa infortuni - scivola in seconda posizione. Nel video che l'ATP ha realizzato per festeggiare il traguardo del tedesco, ci sono anche i saluti proprio del tennista azzurro: "Ciao Sacha, congratulazioni per questo incredibile anno: due Slam vinti e ora sei il numero uno al mondo, il trentesimo della storia. Congratulazioni a te, alla tua famiglia e a tutto il tuo staff. Goditelo e speriamo di vederci presto. Ciao ciao".

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