NBA: Oklahoma City ritira il numero 0 di Russell Westbrook

03 Nov 2026 - 08:42
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I Thunder di Oklahoma City hanno annunciato che ritireranno il numero 0 del loro ex leader, Russell Westbrook. Si tratta di un gesto di grande riconoscimento in Nba che si celebrerà il 7 febbraio a margine di una partita in casa contro New York. Il giocatore di 37 anni ha annunciato il suo ritiro in agosto, dopo 18 stagioni da campione Nba, diventando il giocatore con più tripli-doppi (209) nella storia della lega nord americana. Russell Westbrook è diventato una vera icona con l'Oklahoma (Okc), dove ha trascorso 11 stagioni dal 2008 al 2019. Lo statunitense è stato Mvp della Nba nel 2017 con i Thunder e ha guidato la franchigia negli spareggi per nove volte, quattro delle quali fino alle finali della West Conference e una volta nella finale Nba. nel 2012, quando Oklahoma City ha perso contro i Miami Heat di LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. "Siamo incredibilmente orgogliosi di aver ritirato il numero di Russell", ha detto il presidente della squadra, Clayton Bennett. Westbrook "ha lasciato un'impronta indelebile sulla città e sullo stato durante il suo periodo con la squadra, e il suo impegno nella comunità è durato ben oltre". "Brodie" è passato anche da Houston, Washington, i Los Angeles Clippers, i Lakers, Denver e Sacramento. Quarta scelta del draft, ha debuttato con i Thunder nella prestigiosa lega di basket nel 2008. Ha realizzato una stagione 2016-2017 eccezionale, con una delle migliori medie Nba (31,6 punti, 10,7 rimbalzi e 10,4 passaggi per partita), realizzando un record di 42 triple-doubles durante la stagione che gli è valso il titolo di Mvp. Miglior marcatore della Nba nel 2015 e 2017, il californiano è il miglior giocatore di Oklahoma City in termini di partite disputate (821), punti segnati (18.859), rimbalzi (5.760), assist (6.897).

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