Roma: torna 'Corri Libera', 5 km contro violenza donne

03 Nov 2026 - 11:00
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Giovedì 05 novembre alle ore 10:00, presso la Sala Stampa della Presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi, i ministri Eugenia Roccella, Andrea Abodi e Giuseppe Valditara, il sottosegretario Isabella Rauti e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, presenteranno la nuova edizione di "Corri Libera", gara di 5 chilometri contro la violenza sulle donne. Giunta alla seconda edizione e aperta ad agonisti, appassionati e semplici camminatori, la "Corri Libera", in programma domenica 15 novembre, attraverserà nel cuore di Roma un percorso che è anche interattivo ed esperienziale. L'iniziativa, promossa dai ministri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, per lo Sport e i Giovani e per l'Istruzione e il Merito, con la partecipazione del ministero della Difesa, è realizzata da Sport e Salute con PuroSangue come partner tecnico, in collaborazione con Fidal e Comune di Roma, con il patrocinio della Regione Lazio. 

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