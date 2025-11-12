Nba, rivoluzione All Star Game: sarà Usa vs Resto del mondo

L'Nba ha deciso di rivoluzionare il formato dell'All Star Game, che quest'anno si svolgerà con la formula Stati Uniti contro Resto del mondo. Si tratterà di un torneo all'italiana, in programma domenica 15 febbraio all'Inuit dome, lo stadio dei Los Angeles Clippers a Inglewood (California). La diretta negli Stati Uniti sarà sull'Nbc quando saranno in corso anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, trasmesse dalla stessa rete. Le squadre saranno composte da giocatori americani e internazionali. Con questo nuovo format, l'Nba punta a un'esperienza All-Star più competitiva e coinvolgente.