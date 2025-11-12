Logo SportMediaset

Basket
BASKET

Nba, rivoluzione All Star Game: sarà Usa vs Resto del mondo

Previste tre squadre, due con giocatori americana e una con stelle internazionali del campionato

12 Nov 2025 - 11:33

L'Nba ha deciso di rivoluzionare il formato dell'All Star Game, che quest'anno si svolgerà con la formula Stati Uniti contro Resto del mondo. Si tratterà di un torneo all'italiana, in programma domenica 15 febbraio all'Inuit dome, lo stadio dei Los Angeles Clippers a Inglewood (California). La diretta negli Stati Uniti sarà sull'Nbc quando saranno in corso anche le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, trasmesse dalla stessa rete. Le squadre saranno composte da giocatori americani e internazionali. Con questo nuovo format, l'Nba punta a un'esperienza All-Star più competitiva e coinvolgente.

Ci saranno tre squadre composte da almeno otto giocatori e le partite dureranno 12 minuti. La squadra A giocherà contro la squadra B in Gara 1. La vincente se la vedrà con la squadra C in Gara due, mentre la perdente affronterà la C in Gara 3. Se tutte le squadre si troveranno sull'1-1 sarà decisiva la differenza punti. Ma come verranno formate le squadre? L'obiettivo dell'Nba - formata per due terzi da giocatori americani e per un terzo da stranieri - è quello di avere due team composti da otto statunitensi e una da cestisti internazionali. 

