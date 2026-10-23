America's Cup, Mezzaroma: "Pre-regate un successo, ma è solo il primo passo"

23 Ott 2026 - 19:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Oltre 250mila presenze in quattro giorni sul lungomare Caracciolo, con punte di 33mila persone nello stesso momento. Sono i numeri con cui il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha raccontato le regate preliminari dell'America's Cup. "È stato un indubbio successo - ha detto Mezzaroma - ma è stato solo il primo passo utile anche a mettere a punto la macchina organizzativa. Da qui a fine maggio, quando partirà la competizione ufficiale con in acqua gli AC75, continueremo a lavorare come stiamo facendo, affinando e migliorando quello che c'è da migliorare. Siamo fiduciosi che sarà una manifestazione di altissimo livello, anche perché a Napoli abbiamo trovato entusiasmo e orgoglio. Elementi che ci fanno ben sperare". 

Ultimi video

03:10
Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

02:05
MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

01:46
Milano aggancia Conegliano

Milano aggancia Conegliano

01:52
Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

Errore e minacce: "Ti uccidiamo la famiglia"

01:25
Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

01:59
NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

NFL a Londra: Jacksonville-Houston 31-34

01:44
Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

Vollet: Conegliano vola, derby a Scandicci

01:44
SRV VOLLEY DONNE TERZA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile:"Conegliano travolgente a punteggio pieno

01:53
SRV VOLLEY LA GIORNATA PER SITO 18/10 SRV

Volley femminile: Conegliano travolgente a punteggio pieno

03:03:53
Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

Houston Texans-Jacksonville Jaguars: partita integrale

01:14
Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

Touchdown di Travis Hunter, Jaguars che diminuiscono le distanze

01:32
Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

Touchdown di Jawhar Jordan, Texans che aumentano le distanze

01:22
I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

I Jacksonville Jaguars riaprono la sfida

01:09
Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

Gli Houston Texans solidificano il vantaggio

01:33
Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

Secondo touchdown per Moreau, Houston Texans in vantaggio

03:10
Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

Touchdown dei Jacksonville Jaguars che vanno per l'aggancio

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ FUORI A SHANGHAI MCH

Clamoroso a Shanghai: Alcaraz già eliminato

MCH NFL A PARIGI MCH

Parigi, fervono i preparativi per la Nfl

MCH ZHENG E KARAOKE MCH

Zheng vince Pechino e festeggia con un karaoke in campo!

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Tennis, Musetti avanti a Lione

Tennis, Musetti avanti a Lione

Milano aggancia Conegliano

Milano aggancia Conegliano

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:21
Monfils difende Svitolina dalle critiche: "Sono sconvolto, siamo esseri umani"
21:39
Tennis, Cobolli vince in rimonta contro Nakashima: è in semifinale a Lione
19:49
Tennis, Atp Almaty: Bublik in semifinale contro Medvedev
19:45
America's Cup, Mezzaroma: "Pre-regate un successo, ma è solo il primo passo"
17:22
Sci Cdm, Bassino: "Aspettiamo Goggia e Brignone ma spazio anche ai giovani"