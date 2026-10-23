America's Cup, Mezzaroma: "Pre-regate un successo, ma è solo il primo passo"

Oltre 250mila presenze in quattro giorni sul lungomare Caracciolo, con punte di 33mila persone nello stesso momento. Sono i numeri con cui il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha raccontato le regate preliminari dell'America's Cup. "È stato un indubbio successo - ha detto Mezzaroma - ma è stato solo il primo passo utile anche a mettere a punto la macchina organizzativa. Da qui a fine maggio, quando partirà la competizione ufficiale con in acqua gli AC75, continueremo a lavorare come stiamo facendo, affinando e migliorando quello che c'è da migliorare. Siamo fiduciosi che sarà una manifestazione di altissimo livello, anche perché a Napoli abbiamo trovato entusiasmo e orgoglio. Elementi che ci fanno ben sperare".