Monfils difende Svitolina dalle critiche: "Sono sconvolto, siamo esseri umani"

23 Ott 2026 - 23:10
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Gael Monfils difende Elina Svitolina dalla critiche dopo l'annuncio sui social della fine del loro matrimonio. E lo fa con un lungo post su Instagram: "Negli anni io ed Elina abbiamo provato grande gioia nel condividere la nostra storia e la nostra famiglia con tutti voi - ha scritto l'ex tennista francese, che ha sposato la tennista ucraina cinque anni fa - Abbiamo anche sempre condiviso le nostre difficoltà come individui. Per quanto mi riguarda, una serie di infortuni e momenti di insicurezza che mi hanno messo alla prova in modi nuovi. Per Elina, invece, la distruzione e la sofferenza che hanno devastato il suo Paese. Ora ci stiamo separando. E, proprio come in passato, questa è una difficoltà che abbiamo deciso di condividere pubblicamente, insieme... Anche se non doveva alcuna spiegazione a nessuno, Elina ha scelto di parlare in modo sincero e vulnerabile delle ragioni che l'hanno portata a questa decisione. Lo ha fatto nel modo che riteneva migliore". E ancora: "Molti hanno deciso che la sua spiegazione non fosse abbastanza perfetta, e così Elina si è trovata ad affrontare un tipo di critiche che, nella migliore delle ipotesi, considero poco gentili e, nella peggiore, decisamente velenose. Sebbene sia profondamente grato del fatto che il pubblico tenga così tanto alla mia felicità, mi ha turbato la mancanza di comprensione e gentilezza mostrata nei confronti di Elina. Anche se alcuni potrebbero non comprendere le sue ragioni o non condividerle, vi prego di ricordare che in una relazione accadono molte più cose dietro le quinte di quante possano essere spiegate in un post. Mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della nostra vita, vorrei chiedere a tutti di ricordare che siamo semplicemente esseri umani: non Gaël Monfils ed Elina Svitolina, ma Gaël ed Elina. Imperfetti, ma impegnati a fare del nostro meglio".

Svitolina-Monfils, si rompe un'altra coppia del tennis

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