Mondiali ginnastica: americana Blakely oro nel concorso generale, Perotti 10/a

23 Ott 2026 - 22:59
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Torna agli Stati Uniti il titolo mondiale del concorso generale individuale femminile di ginnastica artistica. A Rotterdam Skye Blakely conquista la medaglia d'oro con 55.733 punti, davanti alla russa Liudmila Roshchina, argento con 55.199, e alla cinese Qin Qin Ke, bronzo con 55.032. Il successo dell'americana riporta il titolo iridato all-around negli USA dopo la vittoria della russa Angelina Melnikova nell'edizione 2025: la campionessa uscente non ha potuto difendere l'oro a causa del mancato rilascio del visto d'ingresso da parte delle autorità olandesi. Ai piedi del podio la grande favorita della vigilia, l'algerina Kaylia Nemour, prima nelle qualificazioni, penalizzata da un errore al volteggio. Per l'Italia, Giulia Perotti chiude al 10/o posto con 54.098 punti, mentre Sofia Tonelli termina 14/a con 52.666, entrambe alla prima finale mondiale all-around.

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