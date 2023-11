Nba: Okc travolge Golden State, Miami stende Brooklyn

NBA

I Thunder vincono 128-109 in casa dei Warriors, gli Heat si impongono 122-115 sui Nets

© Getty Images Solo due partite nella notte in Nba: una è la quinta sconfitta di fila di Golden State, che senza Curry e Green perde 128-109 in casa contro Okc trascinata da Gilgeous-Alexander (24 punti). La formazione di Kerr si allontana così ulteriormente dalle zone alte della Western Conference. La seconda, invece, è il successo di Miami sui Brooklyn Nets: finisce 122-115 con uno scatenato Jimmy Butler (36 punti). Gli Heat sono terzi ad Est.

GOLDEN STATE WARRIORS-OKLAHOMA CITY THUNDER 109-128

Continua il momento no di Golden State: per la formazione di Kerr è il quinto ko consecutivo, con Okc che si impone 128-109 al Chase Center. Senza Curry e con Green che sconta la prima partita di squalifica, per i Warriors diventa complicato arginare Gilgeous-Alexander e compagni, che infatti partono forte e dopo il primo quarto sono già sul +15 (39-24). I padroni di casa rimontano solo in parte prima dell'intervallo lungo (67-60), ma i Thunder allungano nuovamente nella ripresa e chiudono i giochi con il 34-24 dell'ultimo periodo. Per Gilgeous-Alexander sono 24 punti anche se le percentuali non sono eccellenti (6/21 al tiro, 9 i liberi a segno), mentre è perfetto Joe: 7/7 e 23 punti. Il migliore tra le fila di Golden State è Kuminga, che chiude a quota 21 con 8/13 dal campo. Peggiora ulteriormente il record di Golden State, ottava ad Ovest con 6 vittorie e 7 sconfitte. Gli Oklahoma City Thunder, invece, sono quarti con 8-4, appena dietro Denver, Dallas e Minnesota.

MIAMI HEAT-BROOKLYN NETS 122-115

Per Miami sono invece sette vittorie consecutive: finisce 122-115 contro Brooklyn, che crolla dopo i successi contro Washington e Orlando. Match inizialmente equilibrato che ha un momento di svolta: la fine del secondo quarto, quando i padroni di casa trovano un parziale di 12-0 fondamentale per andare all'intervallo lungo sul +8 (60-52). Nella ripresa, i padroni di casa non si guardano più indietro e toccano anche il +17 (104-87), vincendo infine 122-115. A trascinare Miami è il solito Jimmy Butler, autore di 36 punti con 12/19 dal campo e 10 liberi a referto, ma anche Robinson (26) e Adebayo (20) contribuiscono all'ottavo successo stagionale che vale il terzo posto ad Est alle spalle di Boston e Philadelphia. Per i Nets, invece, è il sesto ko: ora il record è in perfetta parità (6-6). Inutili i 23 realizzati sia da Bridges che da Walker.