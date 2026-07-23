Motocross, Ducati ingaggia il campione del mondo Febvre

23 Lug 2026 - 10:05
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© Ufficio Stampa

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Ducati Corse Off-Road ha annunciato che "Romain Febvre correrà con il Red Bull Ducati Factory MXGP Team per le prossime due stagioni. Nato a Épinal, in Francia il 31 dicembre del 1991 Febvre, che ha esordito nel Campionato del Mondo FIM di Motocross MX2 nel 2012, passando poi alla classe regina nel 2015, affronterà il campionato 2027 e 2028 nella struttura ufficiale Ducati gestita da Louis Vosters. Il campione transalpino, 34 anni, nel suo ricco palmarès annovera due titoli mondiali in MXGP (2015 e 2025) e due secondi posti nel 2021 e 2023, oltre ad un terzo posto nella classifica iridata della MX2 nel 2014. Febvre ha inoltre ottenuto 26 vittorie di Gran Premio, 97 podi e quattro successi nel Gran Premio delle Nazioni con la squadra francese (2015, 2016, 2017, 2023)".

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