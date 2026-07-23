Pallanuoto, World Cup: Settebello in semifinale, battuta la Georgia

A Sydney il Settebello supera la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Super Final maschile di World Cup e sabato 25 luglio alle ore 12.15 italiane affronta la vincente di Grecia e Montenegro in semifinale (diretta su Rai Play e differita alle 15 su Rai Sport). La finale è prevista domenica 26 luglio alle 10. Gli azzurri partono veloci: Gianazza dal centro, doppio Ferrero e Condemi per il 4-0 dopo i primi cinque minuti di gioco; poi tre gol della Georgia che rientra a -1 (avvio di secondo tempo) e partita che prosegue a strappi con l'Italia che non ha difficoltà nel mantenere il doppio vantaggio. Si arriva a metà gara sul 7-5 (Italia 4/7 e Georgia 2/7 in superiorità numeriche). Intanto viene espulso con sostituzione il Dadvani per la Georgia che aveva già segnato tre gol. La differenza di preparazione con la Georgia, che ha avuto qualche settimana in più, si vede ma l'Italia è comunque superiore. Tra i pali c'è Nicosia dall'inizio. La forbice si allarga nel terzo tempo e l'Italia chiude avanti 13-8 con Cannella che segna in controfuga, facendosi subito perdonare l'errore precedente quando si era trovato solo davanti al portiere Kapanadze. Fino a questo momento 13 gol su 25 conclusioni per l'Italia e 8 su 27 per la Georgia (6/9 e 3/11 con l'uomo in più). Migliorano gli automatismi in superiorità numerica. Nell'ultimo periodo i ragazzi di Sandro Campagna gestiscono punteggio ed energie. Cassia chiude i conti a 14 secondi dalla sirena.