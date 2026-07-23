Olimpiadi, Brisbane 2032: orologio segna countdown a sei anni dai Giochi

23 Lug 2026 - 10:37
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Scatta il countdown per i Giochi di Brisbane 2032. Nella città australiana è stato inaugurato un orologio che segna i sei anni che mancano all'edizione dei Giochi. Il countdown è stato accompagnato dalla presenza, quanto mai opportuna, dell'ibis, uccello autoctono noto come "bin chicken" (pollo della spazzatura). Il sindaco Adrian Schrinner ha scherzato dicendo che non ci sarebbe stato evento senza questo iconico e ironico simbolo non ufficiale di Brisbane che secondo i residenti dovrebbe essere la mascotte dei Giochi. Giovedì, l'orologio è stato svelato nel centro commerciale di Queen Street, evidenziando i tempi ristretti per la costruzione delle sedi olimpiche. Andrew Liveris, presidente del comitato organizzatore di Brisbane 2032, ha affermato che non c'è motivo di allarmarsi, nonostante non siano ancora iniziati i lavori principali per le sedi. Ha aggiunto che sei anni sono un lasso di tempo sufficiente per la costruzione, anche con le attuali difficoltà globali. 

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