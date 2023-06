NBA

La punizione da scontare a partire dall'inizio della regular season 2023-24. La guardia di Memphis dovrà seguire anche un percorso di recupero

© Getty Images Ja Morant è stato sospeso dalla Nba per "comportamento dannoso nei confronti della lega" per 25 partite, da scontare a partire dall'inizio della

regular season 2023-24. Non solo la guardia di Memphis non potrà giocare, ma verrà anche esclusa da ogni attività di squadra e non percepirà lo stipendio. "La decisione di mostrare di nuovo un'arma da fuoco sui social media è allarmante e sconcertante data la condotta simile dello scorso marzo per la quale era già stato sospeso per otto gare", ha scritto nel comunicato il commissioner Nba Adam Silver.

Periodo senza pace per il fenomeno nativo di Dalzell: i suoi Grizzlies sono stati eliminati ai playoff dai Lakers di Lebron James al primo turno, ma i veri problemi sono fuori dal campo. Morant ha più volte mostrato armi da fuoco in video diffusi sui social, inoltre a gennaio è stata rivelata la notizia da parte del sito statunitense TMZ di una denuncia a suo carico per aggressione ai danni di un diciassettenne. Come citato nel comunicato, era già stato squalificato per otto match. La nuova stagione avrà inizio il 24 ottobre 2023, quindi in linea teorica il ritorno in campo potrebbe esserci nei primi mesi del 2024.

© Getty Images

"Passerò l'estate e la mia sospensione per lavorare sulla mia salute mentale e le decisioni che prenderò - ha scritto a sua volta Morant in un comunicato - Continuerò ad allenarmi così da poter essere pronto quando potrò tornare in campo. So che i miei compagni terranno duro e mi dispiace di non poter essere in campo con loro all'inizio della stagione. Spero che mi darete la possibilità di dimostrare che sono un uomo migliore di quello che ho mostrato" ha affermato.

Vedi anche Basket Nba: i Lakers travolgono ed eliminano Memphis, Sacramento porta i Warriors a gara-7