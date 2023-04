Nba: i Lakers travolgono ed eliminano Memphis, Sacramento porta i Warriors a gara-7  

BASKET

LeBron James e compagni non fanno prigionieri e chiudono la serie sul 4-2, sconfiggendo 125-85 i Grizzlies. Impresa dei Kings, che vincono al Chase Center e firmano il 3-3

© Getty Images I Los Angeles Lakers completano l'opera, eliminando i Memphis Grizzlies nel primo turno dei playoff. La serie si chiude sul 4-2, con una prestazione disarmante della seconda della Western Conference: mai in partita Morant e compagni, che vengono travolti da LeBron&co. col punteggio di 125-85. Nell'altra gara in programma, i Sacramento Kings fanno l'impresa: 118-99 in casa di Golden State, 3-3 e gara-7, che verrà disputata domenica sera.

GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 99-118 (3-3)

Il Chase Center assiste alla prestazione straordinaria dei Sacramento Kings, che rubano la scena ai padroni di casa e vincono 118-99, portando la serie a gara-7 e pareggiando sul 3-3 contro Golden State. Eccezionale la prova difensiva dei ragazzi di Mike Brown, che tengono i Warriors al 37% dal campo e non gli consentono di entrare mai davvero in partita. Sacramento, invece, fa tutto bene sin dal secondo quarto. Si va al riposo sul +7 per gli ospiti, che non abbandonano più il vantaggio, ampliando fino al +19 e al 118-99 finale con un ultimo quarto sontuoso. In una serata da dimenticare per Sabonis (7 punti), i grandi protagonisti sono due: Malik Monk e De'Aaron Fox, che realizzano rispettivamente 28 punti e 26 punti (con 10 rimbalzi). Una prova sontuosa soprattutto per Monk, in uscita dalla panchina e autore (da solo) di più punti di tutte le riserve dei Warriors (21). Alle loro spalle va in doppia doppia Keegan Murray con 15 punti e 12 rimbalzi, mentre la sfiora soltanto Lyles (12+9). Golden State, di contro, si aggrappa ai 29 punti di Steph Curry e ai 22 di Klay Thompson (ma con -28 di plus/minus): gli Splash Brothers non trovano però praticamente supporto dai compagni, in una serata negativa per tutto il roster. Nasce così la vittoria che vale il 3-3 per i Kings, che ora avranno un'enorme chance per vincere la loro prima serie nei playoff dal 2004. Gara-7, che si giocherà domenica sera alle 21.30 italiane, sarà infatti sul parquet del Golden1 Center. A Sacramento.

LOS ANGELES LAKERS-MEMPHIS GRIZZLIES 125-85 (4-2)

Dominio assoluto dei Lakers, che si prendono il turno successivo (dove sfideranno Golden State o Sacramento) con una prova semplicemente sontuosa, che vale il 4-2 e la chiusura della serie. Los Angeles azzanna sin da subito la partita, chiudendo sul +17 a metà match e demolendo definitivamente Memphis con un terzo quarto da 41-25. Il vantaggio vola sopra quota trenta punti e viene ulteriormente aumentato fino al 125-85 finale, che è una sentenza inappellabile per gli ospiti. Nulla gira nella prova dei Grizzlies, con Bane fermo a 15 punti e Morant a 10 (3/16 dal campo). Il miglior realizzatore è Aldama con 16 punti, ma la prova di squadra è davvero scadente. Tutt'altra cosa, invece, i Los Angeles Lakers: D'Angelo Russell non sbaglia praticamente mai e chiude con 31 punti, con LeBron James a quota 22 e in grado di riposare nell'ultimo quarto insieme ad Anthony Davis. Proprio AD fornisce un grande contributo in entrambe le fasi, con 16 punti e 14 rimbalzi, firmando buona parte della vittoria dei Lakers. D'altronde, se Memphis tira al 30%, il merito è anche suo. Sarà dunque Los Angeles a disputare le semifinali di Conference, dopo aver eliminato la seconda formazione della regular season a Ovest. Memphis cade come Milwaukee (a Est), salutando anzitempo la compagnia contro una formazione arrivata dai play-in.