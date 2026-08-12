"Waiting for the Games", Taranto verso i Giochi del Mediterraneo

Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo trasformando l'attesa in partecipazione. È il senso di "Waiting for the Games - Aspettando i Giochi del Mediterraneo", la manifestazione in programma il 18 e 19 agosto, presentata oggi alla presenza di istituzioni, Tavolo dello Sport, ACES Italia, associazioni e numerose realtà sportive del territorio. Il progetto, ideato da Sirio Srl e promosso da Comune di Taranto e Regione Puglia nell'ambito di "Puglia Regione Europea dello Sport 2026", con AReT Pugliapromozione e #WeAreInPuglia, proporrà due giornate tra sport, mare, cultura, spettacolo, turismo ed eccellenze locali. "Il progetto è cresciuto strada facendo e la sua forza sta proprio nella partecipazione - ha spiegato Pierfilippo Marcoleoni, referente del Tavolo dello Sport -. Abbiamo cercato di costruire un contenitore nel quale potessero trovare spazio discipline diverse, associazioni, atleti, tecnici, giovani e famiglie. Taranto non deve soltanto aspettare i Giochi: deve cominciare a viverne lo spirito". Il sindaco Piero Bitetti ha evidenziato il valore dell'appuntamento: "Taranto lo sta facendo con la consapevolezza che questo percorso può rappresentare una possibilità concreta di riscatto e di creazione di nuove opportunità. Vogliamo costruire intorno ai Giochi una comunità capace di partecipare e di riconoscersi nelle opportunità che possono generare". Il 18 agosto sarà protagonista il mare, con le attività alla Lega Navale tra canoa polo, vela, canottaggio, pallanuoto, escursioni e la traversata "Insieme per Taranto". Alle 18.30, in piazza della Vittoria, il talk "Lo sport che unisce il Mediterraneo" ospiterà, tra gli altri, Gianluca Zambrotta e Federica Cappelletti, oltre a diversi campioni tarantini. Il 19 agosto, dalle 17.30 alle 20.30, via d'Aquino si trasformerà in una palestra a cielo aperto, con discipline, dimostrazioni e attività per tutte le età. Non mancheranno spettacoli, musica, danza, degustazioni e iniziative dei commercianti del Borgo. L'iniziativa guarda anche oltre i Giochi del Mediterraneo, sostenendo il percorso di Taranto verso la candidatura a Capitale Europea dello Sport 2027.