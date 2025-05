Nba: Knicks battono Celtics e vanno in finale di East Conference

Impresa dei New York Knicks che hanno eliminato i campioni in carica dei Boston Celtics per 119-81 dai playoff di Nba e si ritroveranno contro gli Indiana Pacers in finale di East Conference 25 anni dopo l'ultima qualificazione. I Celtics possono recriminare per l'assenza di Jayson Tatum, il loro miglior giocatore, che si è rotto il tendine d'Achille destro lunedì durante la Gara 4 e sarà assente per lunghi mesi. I Knicks vincono la serie 4-2 e si scontreranno con i Pacers, che li avevano eliminati in quella fase nel 2000, per un posto nelle Grand Finals. "È davvero incredibile. Il fatto che non siamo tornati qui da quando mio padre (Rick, ndr) faceva parte della squadra - non gli piacerà se lo dico - ma significa molto per questo franchise e per questa città", ha detto il leader dei Knicks, Jalen Brunson. I newyorkesi giocano benissimo nel loro Madison Square Garden, sotto gli occhi di numerose celebrità come Timothée Chalamet, Lenny Kravitz, Ben Stiller o ancora Spike Lee. Sulla scia di Brunson (23 punti), altri cinque Knicks hanno segnato almeno 10 punti, il tuttofare Josh Hart ha fatto una tripla doppia (10 punti, 11 passaggi, 11 rimbalzi), la prima nei play-off per un giocatore dei Knicks dal 1972. Per quanto riguarda Boston, Jaylen Brown (20 punti) ha mantenuto i suoi standard, ma Derrick White (8 punti) e Kristaps Porzingis (4 punti) hanno deluso.